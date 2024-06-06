Как оформить удостоверение

Чтобы оформить удостоверение, которое подтверждает инвалидность, лицо должно обратиться в исполнительный орган в своем населенном пункте. Сделать это можно лично или через законного представителя.

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Что нужно иметь при себе:

паспорт (или другое удостоверение личности);

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Удостоверение оформляется и выдается в день обращения за его получением, но не позднее 15 рабочих дней после назначения государственной социальной помощи,

– говорится в пояснительной записке.

Удостоверение получает законный представитель лица, если:

соцпомощь назначена ребенку с инвалидностью;

лицу с инвалидностью с детства;

гражданина признали недееспособным.

Если лицо по состоянию здоровья, по его письменному заявлению, не может прибыть в орган социальной защиты населения для получения удостоверения, выдача удостоверения проводится с доставкой по месту жительства и возлагается на орган социальной защиты населения, в котором лицо состоит на учете как получатель государственной социальной помощи,

– сообщается в "Дия".

Какой размер пенсии по инвалидности

Пенсия по инвалидности высчитывается индивидуально, учитывая возрастную выплату лица, а также ее степень увечья. Правительством установлено такое соотношение:

люди с инвалидностью I группы имеют не менее 100% пенсии по возрасту;

люди с инвалидностью II группы – 90%;

люди с инвалидностью III группы - 50%.

При этом, эти выплаты не могут быть меньше чем: