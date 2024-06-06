Как оформить удостоверение
Чтобы оформить удостоверение, которое подтверждает инвалидность, лицо должно обратиться в исполнительный орган в своем населенном пункте. Сделать это можно лично или через законного представителя.
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Что нужно иметь при себе:
- паспорт (или другое удостоверение личности);
- фото 30×40.
Удостоверение оформляется и выдается в день обращения за его получением, но не позднее 15 рабочих дней после назначения государственной социальной помощи,
– говорится в пояснительной записке.
Удостоверение получает законный представитель лица, если:
- соцпомощь назначена ребенку с инвалидностью;
- лицу с инвалидностью с детства;
- гражданина признали недееспособным.
Если лицо по состоянию здоровья, по его письменному заявлению, не может прибыть в орган социальной защиты населения для получения удостоверения, выдача удостоверения проводится с доставкой по месту жительства и возлагается на орган социальной защиты населения, в котором лицо состоит на учете как получатель государственной социальной помощи,
– сообщается в "Дия".
Какой размер пенсии по инвалидности
Пенсия по инвалидности высчитывается индивидуально, учитывая возрастную выплату лица, а также ее степень увечья. Правительством установлено такое соотношение:
- люди с инвалидностью I группы имеют не менее 100% пенсии по возрасту;
- люди с инвалидностью II группы – 90%;
- люди с инвалидностью III группы - 50%.
При этом, эти выплаты не могут быть меньше чем:
- для людей с инвалидностью I группы – 2 760 гривен;
- с инвалидностью II и III групп, которые не работают - 2 520 гривен;
- с инвалидностью II и III групп, которые работают - 2 093 гривен.