Как узнать информацию о назначении пенсии онлайн
Чтобы получить информацию на портале электронных услуг, лицо должно приобрести официальный статус пенсионера, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Обратите внимание! На портале ПФУ можно найти сканы документов, которые подало лицо для назначения пенсии.
Инструкция как получить информацию о назначении пенсии на портале:
- нужно пройти авторизацию на портале электронных услуг ПФУ (ссылку на него вы можете найти здесь);
- в левом боковом меню выбрать раздел "Моя пенсия".
Именно в указанном разделе есть информация о назначении и перерасчете пенсии. В частности, там должны быть размещены соответствующие постановления и распоряжения.
Также в этом разделе есть информация о пенсионном деле лица. То есть, такие данные:
- вид пенсии, которая была назначена;
- общая сумма пенсии;
- срок на который была назначена эта пенсия;
- составляющие пенсионной выплаты.