Какие сроки использования "тысячи Зеленского"

"Тысячу Зеленского" можно использовать до конца зимы. То есть, до 28 февраля 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Средства из зимней поддержки можно потратить на:

оплату коммунальных услуг;

медицинских услуг;

юридических услуг;

ветеринарных услуг;

покупку некоторых товаров украинского производства;

образование;

спорт;

благотворительность;

донаты на ВСУ;

покупку облигаций;

развлечения и так далее.

Где можно оформить "тысячу Зеленского"

"Тысячу Зеленского" можно оформить не только онлайн в приложении Дия. Часть украинцев имеет возможность получить эту поддержку так:

через Укрпочту (опция стала доступной с 4 декабря);

(опция стала доступной с 4 декабря); в банках-партнерах (с 10 декабря).

Обратите внимание! Укрпочта не выдает зимнюю помощь наличными. Эти средства можно использовать для оплаты коммуналки, услуг и товаров, доступных на почте. В частности, для покупки продуктов.