Які терміни використання "тисячі Зеленського"
"Тисячу Зеленського" можна використати до кінця зими. Тобто, до 28 лютого 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Кошти з зимової підтримки можна витратити на:
- оплату комунальних послуг;
- медичних послуг;
- юридичних послуг;
- ветеринарних послуг;
- покупку деяких товарів українського виробництва;
- освіту;
- спорт;
- благодійнвсть;
- донати на ЗСУ;
- покупку облігацій;
- розваги тощо.
Де можна оформити "тисячу Зеленського"
"Тисячу Зеленського" можна оформити не тільки онлайн у застосунку Дія. Частина українців має змогу отримати цю підтримку так:
- через Укрпошту (опція стала доступною з 4 грудня);
- у банках-партнерах (з 10 грудня).
Зверніть увагу! Укрпошта не видає зимову допомогу готівкою. Ці кошти можна використати для оплати комуналки, послуг та товарів, що доступні на пошті. Зокрема, для покупки продуктів.