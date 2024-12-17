Які терміни використання "тисячі Зеленського"

"Тисячу Зеленського" можна використати до кінця зими. Тобто, до 28 лютого 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Кошти з зимової підтримки можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

медичних послуг;

юридичних послуг;

ветеринарних послуг;

покупку деяких товарів українського виробництва;

освіту;

спорт;

благодійнвсть;

донати на ЗСУ;

покупку облігацій;

розваги тощо.

Де можна оформити "тисячу Зеленського"

"Тисячу Зеленського" можна оформити не тільки онлайн у застосунку Дія. Частина українців має змогу отримати цю підтримку так:

через Укрпошту (опція стала доступною з 4 грудня);

(опція стала доступною з 4 грудня); у банках-партнерах (з 10 грудня).

Зверніть увагу! Укрпошта не видає зимову допомогу готівкою. Ці кошти можна використати для оплати комуналки, послуг та товарів, що доступні на пошті. Зокрема, для покупки продуктів.