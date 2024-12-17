Які терміни використання "тисячі Зеленського"

"Тисячу Зеленського" можна використати до кінця зими. Тобто, до 28 лютого 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Кошти з зимової підтримки можна витратити на:

  • оплату комунальних послуг;
  • медичних послуг;
  • юридичних послуг;
  • ветеринарних послуг;
  • покупку деяких товарів українського виробництва;
  • освіту;
  • спорт;
  • благодійнвсть;
  • донати на ЗСУ;
  • покупку облігацій;
  • розваги тощо.

Де можна оформити "тисячу Зеленського"

"Тисячу Зеленського" можна оформити не тільки онлайн у застосунку Дія. Частина українців має змогу отримати цю підтримку так:

  • через Укрпошту (опція стала доступною з 4 грудня);
  • у банках-партнерах (з 10 грудня).

Зверніть увагу! Укрпошта не видає зимову допомогу готівкою. Ці кошти можна використати для оплати комуналки, послуг та товарів, що доступні на пошті. Зокрема, для покупки продуктів.