Як дізнатися інформацію про призначення пенсії онлайн

Аби отримати інформацію на порталі електронних послуг, особа має набути офіційний статус пенсіонера, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! На порталі ПФУ також можна знайти скани документів, які подала особа для призначення пенсії.

Інструкція як отримати інформацію про призначення пенсії на порталі:

потрібно пройти авторизацію на порталі електронних послуг ПФУ (посилання на нього ви можете знайти тут); у лівому боковому меню обрати розділ "Моя пенсія".

Саме у вказаному розділі є інформація про призначення та перерахунок пенсії. Зокрема, там мають бути розміщені відповідні постанови та розпорядження.

Також у цьому розділі є інформація про пенсійну справу особи. Тобто, такі дані: