Як дізнатися інформацію про призначення пенсії онлайн
Аби отримати інформацію на порталі електронних послуг, особа має набути офіційний статус пенсіонера, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Зверніть увагу! На порталі ПФУ також можна знайти скани документів, які подала особа для призначення пенсії.
Інструкція як отримати інформацію про призначення пенсії на порталі:
- потрібно пройти авторизацію на порталі електронних послуг ПФУ (посилання на нього ви можете знайти тут);
- у лівому боковому меню обрати розділ "Моя пенсія".
Саме у вказаному розділі є інформація про призначення та перерахунок пенсії. Зокрема, там мають бути розміщені відповідні постанови та розпорядження.
Також у цьому розділі є інформація про пенсійну справу особи. Тобто, такі дані:
- вид пенсії, яка була призначена;
- загальна сума пенсії;
- термін на який була призначена ця пенсія;
- складники пенсійної виплати.