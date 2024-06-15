В первую очередь такое "замораживание выплат" касается граждан, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, ведь их пенсии начислены с учетом недавних экономических изменений.

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Также это касается тех, кто получает минимальную пенсию. Дело в том, что государство постепенно повышает их доплаты до пенсионного минимума. Также выплаты не растут у лиц с высокими выплатами. В то же время такие пенсионеры могут получить дополнительную надбавку по достижении 70 лет.

Важно! Выплата начисляется автоматически в месяц достижения этого возраста. Ее размер постепенно увеличивается и варьируется от 300 до 570 гривен в зависимости от возраста.

Какая еще надбавка доступна пенсионерам

Для пенсионеров с ухудшенным состоянием здоровья доступна специальная надбавка, если пенсионер живет самостоятельно и нуждается в уходе со стороны посторонних лиц. При этом, лицо должно быть старше 80 лет и получать пенсионные выплаты по возрасту.

Важно! Чтобы получить такую надбавку, лицо должно обратиться в ПФУ со специальным заявлением. Также пенсионер обязан предоставить документы, которые удостоверяют ухудшенное состояние здоровья.

Эта надбавка рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это – 944 гривны.