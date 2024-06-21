Будет ли еще одна индексация до конца 2024 года
В разговоре с 24 Каналом эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин рассказал, что до конца этого года не предусмотрена еще одна индексация пенсионных выплат.
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Сейчас только одно повышение в текущем году по индексации. В то же время есть еще индивидуальные перерасчеты. Например, будет разовая выплата военным ветеранам к пенсии в День Независимости.
В соответствии с Постановлением Кабмина, до 24 августа 2024 года ветеранам войны будет выплачена разовая денежная помощь:
- лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и т.д., признанных лицами с инвалидностью: I группы – 3 100 гривен, II группы – 2 900 гривен и III группы – 2 700 гривен;
- участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и т.д., также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей – по 1 000 гривен;
- лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, – по 3 100 гривен;
- членам семей погибших ветеранов войны, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, – по 650 гривен;
- участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и т.д., лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – по 450 гривен.
Что предусматривает новая пенсионная реформа
Еще раньше для 24 Канала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала, что в Украине могут ввести новую пенсионную реформу. Цель ее заключается в том, чтобы для всех пенсионеров был единый страховой принцип начисления пенсии.
Дарья Марчак объясняет, как реформа может повлиять на начисление, которые связаны со сверхурочным стажем и индексацией выплат.
Например, если бы вы имели до 60 лет – 35 лет стажа, а потом по собственному желанию решили не выходить на пенсию, а работать еще 5 лет, то выходя сегодня на пенсию, ваша пенсия за 40 лет стажа и при средней зарплате составила бы 5 424 гривен + повышение 1 636 гривен за 5 лет отсрочки выхода на пенсию (30% от суммы пенсии, по 0,5% за месяц отсрочки - этот принцип расчета сохранится после реформы).
Поэтому общая сумма пенсии составила бы чуть больше, чем 7 000 гривен. Это 61,2% от средней зарплаты, с которой уплачен ЕСВ за предыдущий год после вычета налогов.
Какие доплаты за сверхурочный стаж:
- Кто вышел на пенсию до октября 2011 года – необходимый стаж составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый сверхурочный год стажа предусмотрена доплата к пенсии в размере 1% от размера пенсии, но не более чем 1% от прожиточного минимума.
- Кто вышел на пенсию после 2011 года – лица получают компенсацию за более 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин.