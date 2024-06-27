Налоговая получит доступ к банковским счетам украинцев за рубежом

Государственная налоговая служба Украины вскоре получит информацию о состоянии банковских счетов украинских резидентов за рубежом. Кроме этого, налоговая получит и другие финансовые данные.

Почему налоговая получит доступ к счетам

Ранее в налоговой сообщили, что Глобальный форум Организации экономического сотрудничества и развития подтвердил успешное прохождение ГНС оценки прозрачности и обмена информацией для налоговых целей.

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Это позволит начать автоматический обмен данными, признав таким образом Украину надежным партнером. Председатель Комитета Верховной Рады по налогам и финансам Даниил Гетманцев отметил, что в ближайшее время это обеспечит налоговую новыми технологическими инструментами.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Это означает, что в ГНС в ближайшее время появится информация о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом, а также целый ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций по уплате налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности работающих и многое другое.

Как отмечают в Государственной налоговой службе, оценка ГНС со стороны ОЭСР проходила в несколько этапов, начиная с 2019 года. Завершающий этап состоялся с 11 до 14 декабря 2023 года.

Размер ЕСВ и Единого налога в июле

Особое внимание было уделено процессам обмена информацией, защиты конфиденциальности, управлению рисками, контроля доступа, а также подходам к обеспечению кибербезопасности.

Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в Украине платят за всех работников, а для ФЛП, которые ведут деятельность самостоятельно, он также является обязательным. Размер ЕСВ меняется в зависимости от минимальной заработной платы в Украине.

В этом году минимальную заработную плату повышали дважды: сначала в январе до 7 100 гривен, а затем в апреле – до 8 000 гривен.

Таким образом, в июле размеры минимального и максимального ЕСВ останутся без изменений:

Минимальный размер ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты – 1 760 гривен за месяц.

Максимальный размер ЕСВ составляет 22% от 15 минимальных зарплат – 26 400 гривен в месяц.

Единый налог для ФЛП 1 и 2 групп привязан к минимальной зарплате и прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, который на сегодня составляет 3 028 гривен. Итак, в июле:

ФЛП 1 группы платит 302,80 гривен (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

ФЛП 2 группы платит 1 600 гривен (20% от минимальной зарплаты).

ФЛП 3 группы имеет фиксированный ЕН на уровне 2023 года: 3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС.

За несвоевременную уплату ЕН предусмотрены штрафы и пеня: до 30 календарных дней – 5%, а если более 30 календарных дней – 10%.