Чому податкова отримає доступ до рахунків

Раніше у податковій повідомили, що Глобальний форум Організації економічного співробітництва та розвитку підтвердив успішне проходження ДПС оцінки прозорості та обміну інформацією для податкових цілей.

Читайте також Переїзд із села до міста: чи збережеться субсидія

Це дозволить розпочати автоматичний обмін даними, визнавши таким чином Україну надійним партнером. Голова Комітету Верховної Ради з податків і фінансів Данило Гетманцев зазначив, що найближчим часом це забезпечить податкову новими технологічними інструментами.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Це означає що у ДПС найближчим часом зʼявиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого.

Як зазначають у Державній податковій службі, оцінка ДПС з боку ОЕСР проходила в кілька етапів, починаючи з 2019 року. Завершальний етап відбувся з 11 до 14 грудня 2023 року.

Зауважте! Особливу увагу було приділено процесам обміну інформацією, захисту конфіденційності, управлінню ризиками, контролю доступу, а також підходам до забезпечення кібербезпеки.

Розмір ЄСВ та Єдиного податку в липні

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) в Україні сплачують за всіх працівників, а для ФОПів, які ведуть діяльність самостійно, він також є обов'язковим. Розмір ЄСВ змінюється залежно від мінімальної заробітної плати в Україні.

Зауважте! Цього року мінімальну заробітну плату підвищували двічі: спершу у січні до 7 100 гривень, а потім у квітні – до 8 000 гривень.

Таким чином, у липні розміри мінімального та максимального ЄСВ залишаться без змін:

Мінімальний розмір ЄСВ складає 22% від мінімальної зарплати – 1 760 гривень за місяць.

Максимальний розмір ЄСВ становить 22% від 15 мінімальних зарплат – 26 400 гривень за місяць.

Єдиний податок для ФОП 1 та 2 груп прив'язаний до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на сьогодні становить 3 028 гривень. Отже, у липні:

ФОП 1 групи платить 302,80 гривень (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

ФОП 2 групи платить 1 600 гривень (20% від мінімальної зарплати).

ФОП 3 групи має фіксований ЄП на рівні 2023 року: 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.

До слова! За невчасну сплату ЄП передбачені штрафи та пеня: до 30 календарних днів – 5%, а якщо понад 30 календарних днів – 10%.