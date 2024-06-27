Почему налоговая получит доступ к счетам
Ранее в налоговой сообщили, что Глобальный форум Организации экономического сотрудничества и развития подтвердил успешное прохождение ГНС оценки прозрачности и обмена информацией для налоговых целей.
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Это позволит начать автоматический обмен данными, признав таким образом Украину надежным партнером. Председатель Комитета Верховной Рады по налогам и финансам Даниил Гетманцев отметил, что в ближайшее время это обеспечит налоговую новыми технологическими инструментами.
Это означает, что в ГНС в ближайшее время появится информация о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом, а также целый ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций по уплате налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности работающих и многое другое.
Как отмечают в Государственной налоговой службе, оценка ГНС со стороны ОЭСР проходила в несколько этапов, начиная с 2019 года. Завершающий этап состоялся с 11 до 14 декабря 2023 года.
Размер ЕСВ и Единого налога в июле
Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в Украине платят за всех работников, а для ФЛП, которые ведут деятельность самостоятельно, он также является обязательным. Размер ЕСВ меняется в зависимости от минимальной заработной платы в Украине.
Таким образом, в июле размеры минимального и максимального ЕСВ останутся без изменений:
- Минимальный размер ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты – 1 760 гривен за месяц.
- Максимальный размер ЕСВ составляет 22% от 15 минимальных зарплат – 26 400 гривен в месяц.
Единый налог для ФЛП 1 и 2 групп привязан к минимальной зарплате и прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, который на сегодня составляет 3 028 гривен. Итак, в июле:
- ФЛП 1 группы платит 302,80 гривен (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц).
- ФЛП 2 группы платит 1 600 гривен (20% от минимальной зарплаты).
- ФЛП 3 группы имеет фиксированный ЕН на уровне 2023 года: 3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС.