Які пільги мають батьки учасника бойових дій в Україні

Законодавство передбачає певні пільги для сімей учасників бойових дій в Україні. Зокрема, батьки особи зі статусом УБД можуть претендувати на пільги з комунальних послуг.

Які пільги можуть мати батьки УБД

Законодавство передбачає комунальні пільги для членів сім'ї учасників бойових дій.

Читайте також Просунуті вгору рубежі: чого чекати від валюти наступного тижня

Для отримання цих пільг учасник бойових дій повинен подати довідку про склад своєї сім'ї, де можуть бути включені непрацездатні батьки, які не працюють і проживають разом з ним.

На підставі цієї довідки будуть зараховані пільги:

Знижка на комунальні послуги для учасника бойових дій – 75%.

– 75%. Знижка на комунальні послуги для осіб з інвалідністю – 100%.

Знижки надаються не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.

Крім того, для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-відсоткова знижка на користування газом для опалення житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 квадратні метри на кожну особу, яка має право на знижку, та 21 квадратний метр на сім'ю).