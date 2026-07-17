Росія знайшла бензин для Москви, але є один нюанс

Через гострий дефіцит пального майже по всій Росії позакривалися заправки, у деяких регіонах – до половини. Однак у Москві АЗС працюють і продають пальне щодня.

Яка ситуація на АЗС Москви

У російській столиці близько 85% заправних станцій 13 – 14 липня відпускали пальне щонайменше раз на добу. Хоча у середньому по країні бензину немає на кожній третій АЗС, пише The Moscow Times.

В окремих регіонах Росії наразі ситуація на АЗС ще гірша:

у Криму, Ненецькому автономному окрузі та на Чукотці активні лише 50% АЗС;

у Якутії та Кіровській області відкриті 55% заправок;

У Тамбовській, Брянській, Архангельській областях та Калмикії працюють 60% або менше станцій.

Тим часом у Москві паливна криза відчутна найменше. Пальне є, а на заправках спостерігаються найкоротші черги, ніж будь-де по країні.

За словами експерта Німецького центру проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, у столиці на 40% відкритих АЗС за бензином стоять менш як п'ять автомобілів.

Звідки знайшли пальне для Москви

Однак пальне до Москви не завозять додатково із-за кордону. Російська влада просто витягує бензин із віддалених регіонів, які один за одним запроваджують обмеження на АЗС, і перенаправляє його у столицю.

Тому, попри удари по НПЗ в Капотні, який забезпечував до 40% пального для столиці, Москва залишається регіоном із найбільш доступним бензином.

Москві та Санкт-Петербургу надають пріоритет,

– констатує Яніс Клюге.

Ще на початку травня уряд Росії взяв постачання бензину під ручний контроль. Влада майже щодня проводить наради з нафтовими компаніями та дає вказівки щодо пріоритетних постачань.

Таким чином, Кремль намагається показати, що ситуація з пальним у країні нібито під контролем, передусім забезпечуючи Москву. Тоді як в інших великих містах лише близько 20% АЗС працюють без черг.

Нагадаємо, за оцінками, виробництво бензину в Росії наразі покриває лише близько двох третин внутрішнього попиту. Російські заводи виробляють приблизно 80 тисяч тонн пального на добу, тоді як потреба сягає 120 тисяч тонн.