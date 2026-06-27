Черги за пальним у Росії розтягнулися на 12 годин: водіям ставлять біотуалети

Паливна криза в Росії продовжує загострюватися на тлі українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі. Частина заводів була змушена скоротити виробництво або тимчасово призупинити роботу, що вже призвело до перебоїв із постачанням бензину, обмежень на продаж і багатогодинних черг на заправках у різних регіонах країни-агресорки.

Що відбувається в Росії з пальним зараз

Однак оцінити реальні масштаби проблеми непросто. У Meduza спробували проаналізувати ситуацію за непрямими показниками, зокрема за інтересом росіян до теми дефіциту бензину в інтернеті.

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Результати виявилися показовими – рівень зацікавленості зріс до максимумів за останній час, щонайменше з 2019 року.

Найбільше постраждали через кризу Ульяновська, Івановська, Саратовська, Рязанська, Володимирська області, а також республіка Мордовія, Ставропольський край та окупований Крим. Там частка запитів зі словом "бензин" минулого тижня збільшилася в 10 – 20 разів, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.

Відео з довжелезними чергами на заправках також масово з'являються в соцмережах. Зокрема, про проблеми повідомляють жителі Іркутської області та Забайкалля. Місцеві вже скаржаться, що через дефіцит пального під загрозою опинився туристичний сезон на Байкалі, адже дорога до популярного курорту дедалі частіше перетворюється на багатогодинне очікування біля АЗС.

Ба більше, мер Іркутська Руслан Болотов розпорядився встановити обабіч біотуалети, аби хоч якось зменшити незручності для водіїв.

Черги на Байкальському шосе: дивіться відео

Яка ситуація в окупованому Криму

Водночас у суботу, 27 червня, в Севастополі влада оголосила про відновлення продажу бензину та дизелю. Утім, заправитися зможуть лише водії, які отримали спеціальний QR-код через бот у державному месенджері Max. Також чинними залишаються попередні обмеження – лише 20 літрів на один автомобіль.

Це досі змушує людей шукати пальне за межами півострова, а дозвіл перевозити через Кримський міст до 200 літрів лише загострив напругу, пише "Крим.Реалії". Дефіцит тепер дістався й Краснодарського краю, на тлі чого між жителями окупованого Криму та російських регіонів виникають конфлікти.

Місцеві дедалі частіше звинувачують сусідів у нестачі бензину, а подекуди навіть намагаються не пропускати їхні авто на АЗС.