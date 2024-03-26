Як змінились пенсії українців після березневої індексації
26 березня 2024, 11:35Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Цьогорічна індексація, як і планувалось, розпочалась з 1 березня. Загалом проіндексовано виплати понад 10 мільйонів українців.
Як змінились пенсії після індексації
Цьогорічний показник індексації склав 1,0796. Тобто, виплати було проіндексовано на 7,96%.
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Під індексацію потрапили виплати таких громадян:
- цивільні пенсіонери – загалом 9,5 мільйонів осіб;
- колишні працівники силових відомств – 596 тисяч громадян;
- особи, які мають інвалідність або тяжку хворобу внаслідок аварії на ЧАЕС – 97,8 тисячі осіб.
Максимально зросли пенсійні виплати на майже 1 500 гривень. А от мінімальний показник збільшення склав 100 гривень.Зауважте! Ваша пенсія може зрости на менш ніж 100 гривень, чому так відбувається, читайте тут.
Скільки виділили на березневі пенсії
У понеділок відбулося завершення фінансування пенсій за березень. У цьому місяці ПФУ збільшив видатки на пенсійні виплати на 7,25%.
На виплати у березні було виділено 62,1 мільярда гривень. Для порівняння, у лютому цей показник складав 57,9 мільярда гривень.Зверніть увагу! Зростання на 7,25% це не підвищення розміру середньої пенсії. Йдеться саме про збільшення видатків з бюджету. Це значення може коригуватися залежно від кількості пенсіонерів.