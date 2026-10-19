"Дію" та "Київ Цифровий" інтегрували: як захисникам швидко підтвердити пільгу

Столичні водії отримали новий інструмент, який суттєво економить час та гроші на міських вулицях. Відтепер доводити своє право на пільги чи забирати авто стало набагато простіше завдяки оновленню популярних застосунків.

Як працює нова система для військових та які ще переваги отримали столичні водії

Завдяки інтеграції застосунків "Дія" та "Київ Цифровий" захисникам більше не потрібно залишати паперові документи під склом автомобіля, повідомляють на сайті "Дії". Щоб скористатися правом на безкоштовне паркування, достатньо просто пошерити посвідчення ветерана через смартфон.

Цим зручним форматом скористалися вже 950 тисяч разів. Усе працює автоматично: система сама підтягує дані, позбавляючи водіїв зайвих перевірок та ризику отримати несправедливий штраф.

Зверніть увагу! Окрім ветеранів, цифровізація спростила життя й іншим категоріям громадян. Зокрема, люди з інвалідністю вже близько 4 600 разів скористалися автоматичним підтвердженням пільги на паркування.

Також значно пришвидшився процес повернення евакуйованих авто зі штрафмайданчиків. Завдяки шерингу документів у "Дії", водій миттєво отримує QR-код для видачі машини – цю опцію успішно застосували вже 77 тисяч разів.

Чому об'єднання міських сервісів є настільки важливим

Цифровізація державних послуг давно вийшла за межі простого перенесення паперових довідок у смартфон. Головна мета сучасних оновлень – змусити різні реєстри та сервіси взаємодіяти між собою. Коли системи обмінюються даними автоматично, користувачеві не доводиться по кілька разів підтверджувати одну й ту саму інформацію, що зберігає нерви та час у ритмі великого міста.

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