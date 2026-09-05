Безкоштовний проїзд скасовується: кому з пенсіонерів доведеться купувати квитки

Осінній сезон приніс неприємні сюрпризи для багатьох пасажирів поважного віку, які звикли не витрачатися на дорогу. Звична поїздка у міському транспорті тепер може обернутися несподіваними витратами або навіть серйозним штрафом.

Чому звичне посвідчення більше не гарантує безкоштовної поїздки?

Згідно з постановою Кабміну №354, українські пенсіонери за віком мають законне право не платити за проїзд у трамваях, тролейбусах та міських автобусах. Однак у вересні цього року наявність лише паперового пенсійного посвідчення у багатьох містах вже не рятує від контролерів.

Місцева влада масово переходить на автоматизовані системи обліку, тому для підтвердження пільги тепер вимагають спеціальні електронні проїзні.

Де саме доведеться діставати гаманець?

Варто пам'ятати, що транспортна пільга не є безлімітною і поширюється далеко не на всі маршрути. Якщо ви плануєте поїздку в міжміському автобусі, метрополітені, поїзді далекого сполучення або викликаєте таксі – за квиток доведеться заплатити повну вартість на загальних підставах.

Найбільше плутанини залишається з маршрутками, адже цей транспорт часто обслуговують приватні перевізники. Рішення про надання пільгових місць у них ухвалює виключно місцева влада кожної окремої громади, тому правила можуть кардинально відрізнятися навіть у сусідніх містах.

Як уникнути штрафів у великих містах?

Щоб не отримати квитанцію за безквитковий проїзд, пасажирам поважного віку необхідно оформити місцевий електронний квиток. Наприклад, у столиці для цього використовується "Картка киянина", а у Львові – "ЛеоКарт".

Головне правило: просто мати таку картку в кишені недостатньо. Заходячи в салон комунального транспорту, її обов'язково потрібно валідувати, тобто прикласти до електронного термінала. Якщо пенсіонер не зареєстрував свою поїздку або сів у маршрутку приватного перевізника без відповідних угод із містом, поїздка вважатиметься неоплаченою, що загрожує штрафом.

Які ще пільги та зміни передбачені для пенсіонерів?

Окрім транспортних питань, держава гарантує літнім людям низку інших фінансових послаблень, які допомагають економити родинний бюджет. Зокрема, пенсіонери за віком повністю звільняються від сплати земельного податку, якщо розмір їхньої ділянки вписується у встановлені законодавством норми.

Також нагадаємо, що уряд регулярно переглядає соціальні гарантії для тих, хто не залишив роботу. Для громадян, які продовжують працювати після виходу на заслужений відпочинок, діють окремі процедури нарахування страхового стажу та регулярний перерахунок виплат, що дозволяє поступово збільшувати розмір щомісячної пенсії.