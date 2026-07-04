Хто може не платити земельний податок

Пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку за окремі види земельних ділянок, пише ДПС.

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Пільга поширюється на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею до 2 гектарів. Також можна не платити за землю під житловим будинком і господарськими спорудами. Максимальна площа залежить від населеного пункту:

до 0,10 гектара в містах;

до 0,25 гектара в селах;

до 0,15 гектара в селищах.

Якщо площа земельної ділянки перевищує норму, право на пільгу не скасовується повністю. У такому випадку пенсіонер сплачуватиме податок лише за площу, яка перевищує ліміт.

Як оформити пільгу, щоб не платити податок на землю

Щоб скористатися звільненням від сплати земельного податку, необхідно звернутися до податкової служби за місцем розташування земельної ділянки. Для оформлення потрібно надати документ, який підтверджує право на пільгу. Для пенсіонерів це пенсійне посвідчення.

Також відомо, що окрім пенсіонерів за віком, закон передбачає пільги зі сплати земельного податку й для інших категорій громадян:

військовослужбовці;

ветерани війни;

особи з інвалідністю I та II груп.

До слова, пенсіонери в Україні також можуть отримати 100% компенсацію витрат на комунальні послуги, пічне паливо і скраплений газ, якщо вони працювали в сільській місцевості та залишилися там проживати після виходу на пенсію.

Це стосується педагогів, медичних і фармацевтичних працівників, працівників культури, бібліотек і музеїв, а також окремих фахівців аграрної сфери. Обов’язкова умова для отримання пільги – мати щонайменше 3 роки стажу на відповідній посаді та робота на ній на момент виходу на пенсію.