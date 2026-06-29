Чи можна поєднати пенсію і роботу?

Для багатьох українців вихід на пенсію не означає завершення трудової діяльності. Чимало людей продовжують працювати, поєднуючи заробітну плату з пенсійними виплатами. Проте офіційне працевлаштування може вплинути на отримання окремих пенсійних доплат і порядок проведення деяких перерахунків.

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Відповідно до законодавства, пенсіонери, що працюють, не втрачають права на пенсію чи її щорічну індексацію. Водночас для них діють окремі правила призначення деяких доплат.

Зокрема, окремі підвищення до мінімального розміру пенсії виплачують лише пенсіонерам, що не працюють, а окремі перерахунки проводять після звільнення з роботи або за спеціальним порядком.

Разом із цим офіційна робота після виходу на пенсію має і переваги. Людина продовжує набувати страховий стаж, а роботодавець сплачує за неї єдиний соціальний внесок. Після щонайменше двох років роботи Пенсійний фонд може провести перерахунок пенсії з урахуванням додатково набутого стажу, а в окремих випадках і заробітної плати.

Чи вигідно відкладати вихід на пенсію?

Якщо людина вирішує не оформлювати пенсію одразу після досягнення пенсійного віку, її майбутня виплата може зрости. Закон передбачає підвищення пенсії за кожен повний місяць відтермінування: на 0,5%, якщо пенсію відкладають менш ніж на 60 місяців, та на 0,75%, якщо цей період перевищує п'ять років.

Однак таке рішення варто оцінювати індивідуально. Хоча майбутня пенсія буде більшою, людина не отримуватиме пенсійні виплати протягом усього періоду відтермінування. Тому остаточна вигода залежить від тривалості роботи, рівня заробітної плати та особистих обставин.