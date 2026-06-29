Можно ли совмещать пенсию и работу?

Для многих украинцев выход на пенсию не означает завершение трудовой деятельности. Немало людей продолжают работать, совмещая заработную плату с пенсионными выплатами. Однако официальное трудоустройство может повлиять на получение отдельных пенсионных доплат и порядок проведения некоторых перерасчетов.

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Согласно законодательству, работающие пенсионеры не теряют права на пенсию или ее ежегодную индексацию. В то же время для них действуют отдельные правила назначения некоторых надбавок.

В частности, отдельные надбавки к минимальному размеру пенсии выплачиваются только неработающим пенсионерам, а отдельные перерасчеты проводятся после увольнения с работы или в соответствии со специальным порядком.

Вместе с тем официальная работа после выхода на пенсию имеет и преимущества. Человек продолжает приобретать страховой стаж, а работодатель уплачивает за него единый социальный взнос. После как минимум двух лет работы Пенсионный фонд может провести перерасчет пенсии с учетом дополнительно приобретенного стажа, а в отдельных случаях и заработной платы.

Выгодно ли откладывать выход на пенсию?

Если человек решает не оформлять пенсию сразу после достижения пенсионного возраста, его будущая выплата может увеличиться. Закон предусматривает повышение пенсии за каждый полный месяц отсрочки: на 0,5%, если пенсию откладывают менее чем на 60 месяцев, и на 0,75%, если этот период превышает пять лет.

Однако такое решение следует оценивать индивидуально. Хотя будущая пенсия будет больше, человек не будет получать пенсионные выплаты в течение всего периода отсрочки. Поэтому окончательная выгода зависит от продолжительности работы, уровня заработной платы и личных обстоятельств.