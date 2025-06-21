Как увеличить пенсию самостоятельно

Средний размер пенсии в Украине в 2025 году составляет около 5 780 гривен, что на 400 гривен больше, чем в прошлом году. Если хотите получать большие выплаты, стоит знать о действенных способах их увеличения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Работайте официально с более высокой зарплатой

Если еще есть годы до выхода на пенсию, ищите работу с лучшей оплатой. Ваша будущая пенсия напрямую зависит от официального дохода

Исключайте "невыгодные" периоды работы

Перед подачей документов на пенсию проконсультируйтесь с ПФУ, чтобы исключить из расчета периоды с низкой зарплатой. Это поможет повысить размер выплат.

Отсрочивайте выход на пенсию

Каждый месяц дополнительной работы после пенсионного возраста увеличивает пенсию на 0,5%. Если будете работать более 5 лет, доплата возрастет до 0,75% ежемесячно. Например, выход на пенсию в 66 вместо 60 лет даст +39% к выплатам.

Важно! Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году, нужно иметь 32 года стажа. Если меньше стажа, то пенсионный возраст растет.

Доплачивайте единый социальный взнос самостоятельно

Если работаете на минимальную зарплату, можете дополнительно платить ЕСВ. Это повысит расчетную зарплату и увеличит пенсию.

Воспользуйтесь благотворительными взносами меценатов

Через портал Пенсионного фонда меценаты могут делать пожертвования, часть из которых направляется конкретным пенсионерам, что помогает увеличить их выплаты.