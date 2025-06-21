Как увеличить пенсию самостоятельно

Средний размер пенсии в Украине в 2025 году составляет около 5 780 гривен, что на 400 гривен больше, чем в прошлом году. Если хотите получать большие выплаты, стоит знать о действенных способах их увеличения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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  • Работайте официально с более высокой зарплатой

Если еще есть годы до выхода на пенсию, ищите работу с лучшей оплатой. Ваша будущая пенсия напрямую зависит от официального дохода

  • Исключайте "невыгодные" периоды работы

Перед подачей документов на пенсию проконсультируйтесь с ПФУ, чтобы исключить из расчета периоды с низкой зарплатой. Это поможет повысить размер выплат.

  • Отсрочивайте выход на пенсию

Каждый месяц дополнительной работы после пенсионного возраста увеличивает пенсию на 0,5%. Если будете работать более 5 лет, доплата возрастет до 0,75% ежемесячно. Например, выход на пенсию в 66 вместо 60 лет даст +39% к выплатам.

Важно! Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году, нужно иметь 32 года стажа. Если меньше стажа, то пенсионный возраст растет.

  • Доплачивайте единый социальный взнос самостоятельно

Если работаете на минимальную зарплату, можете дополнительно платить ЕСВ. Это повысит расчетную зарплату и увеличит пенсию.

  • Воспользуйтесь благотворительными взносами меценатов

Через портал Пенсионного фонда меценаты могут делать пожертвования, часть из которых направляется конкретным пенсионерам, что помогает увеличить их выплаты.