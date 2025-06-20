Какая пенсия при доходе 36 тысяч гривен и 35 годах стажа

Весомую роль играет и возраст выхода на заслуженный отдых, пишет 24 Канал.

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Напомним! Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет.

Рассмотрим ситуацию, где:

лицо приобрело 35 лет стажа;

имело доход 36 тысяч гривен.

Если это лицо вышло на заслуженный отдых в 60 лет, его пенсия составляет примерно – 13,8 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при 35 годах стажа и зарплате более 30 тысяч / Скриншот пенсионного калькулятора

В 63 года выйти на пенсию несколько выгоднее. В таком случае пенсия будет составлять – 16,3 тысячи гривен.



Как получить пенсию более 15 тысяч гривен / Скриншот пенсионного калькулятора

Выгоднее всего идти на заслуженный отдых в 65 лет. Ведь при этих обстоятельствах пенсионная выплата будет составлять – 17,7 тысячи гривен.



Какая пенсия будет, если имеешь 35 лет стажа и пенсию более 800 долларов / Скриншот пенсионного калькулятора

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.