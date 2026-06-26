Какой будет пенсия, если работать с 20 лет
Какой будет пенсия, если работать с 20 лет, пишет 24 Канал.
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Сразу следует отметить, что человек должен работать официально. То есть заработать страховой стаж можно, если человек работает, а в течение этого периода он подлежал страхованию. Это означает, что за это время за человека фактически уплачены взносы.
С 2004 года учитывается стаж, за который уплачивается единый социальный взнос.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Если же человеку не хватает стажа, его можно докупить. Можно сразу оплатить стаж за месяцы, когда работа была неофициальной. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.
- Первый вариант — это единовременная выплата за прошлые периоды. В 2026 году минимальный размер единого взноса составляет 3 804,68 гривны в месяц.
- Но можно заключить договор как минимум на год и платить взносы ежемесячно. Сейчас минимальный размер единого взноса составляет 1902,34 гривны в месяц.
Если же человек официально работал с 20 лет, то уже в 60 лет у него будет стаж 40 лет. То есть такой человек сразу может выйти на пенсию, поскольку минимальный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет. Об этом сообщают в Пенсионном фонде Украины.
Кроме того, за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин предусмотрена надбавка.
Однако фиксированной пенсии для человека, выходящего на пенсию в 60 лет, нет. Все зависит также от зарплаты, которую получал человек. Следует учитывать и другие факторы. А узнать более точный размер выплаты можно с помощью пенсионного калькулятора.
Что ещё следует знать о пенсии
При стаже 9 лет получать пенсию в Украине невозможно. Минимальный страховой стаж для назначения выплат — 15 лет.
А за каждый год сверхнормативного стажа у украинцев увеличивается пенсия. Она растет на 1%.