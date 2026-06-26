Какой будет пенсия, если работать с 20 лет

Какой будет пенсия, если работать с 20 лет, пишет 24 Канал.

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Сразу следует отметить, что человек должен работать официально. То есть заработать страховой стаж можно, если человек работает, а в течение этого периода он подлежал страхованию. Это означает, что за это время за человека фактически уплачены взносы.

С 2004 года учитывается стаж, за который уплачивается единый социальный взнос.

Если же человеку не хватает стажа, его можно докупить. Можно сразу оплатить стаж за месяцы, когда работа была неофициальной. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Первый вариант — это единовременная выплата за прошлые периоды. В 2026 году минимальный размер единого взноса составляет 3 804,68 гривны в месяц.

Но можно заключить договор как минимум на год и платить взносы ежемесячно. Сейчас минимальный размер единого взноса составляет 1902,34 гривны в месяц.

Если же человек официально работал с 20 лет, то уже в 60 лет у него будет стаж 40 лет. То есть такой человек сразу может выйти на пенсию, поскольку минимальный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет. Об этом сообщают в Пенсионном фонде Украины.

Кроме того, за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин предусмотрена надбавка.

Однако фиксированной пенсии для человека, выходящего на пенсию в 60 лет, нет. Все зависит также от зарплаты, которую получал человек. Следует учитывать и другие факторы. А узнать более точный размер выплаты можно с помощью пенсионного калькулятора.

Что ещё следует знать о пенсии

При стаже 9 лет получать пенсию в Украине невозможно. Минимальный страховой стаж для назначения выплат — 15 лет.

А за каждый год сверхнормативного стажа у украинцев увеличивается пенсия. Она растет на 1%.