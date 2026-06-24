Достаточно ли 9 лет стажа для получения пенсии?

В настоящее время 9 лет стажа недостаточно для получения пенсии по возрасту, отмечает Пенсионный фонд.

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Дело в том, что в настоящее время минимальное требование для выхода на пенсию — 15 лет стажа в 65 лет. Если человек не смог накопить столько, он может рассчитывать на специальное пособие. Такая выплата определяется индивидуально как разница:

между среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека (за предыдущие 6 месяцев);

и прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность.

Отметим, что при этом такое пособие не может быть меньше указанного прожиточного минимума. То есть, по состоянию на 2026 год это — 2 595 гривен. К тому же такая выплата назначается временно и пересматривается.

Временное пособие пересчитывается лицу каждые шесть месяцев с учетом изменений его имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода и выплачивается до достижения таким лицом возраста, с которого оно приобретает право на пенсионную выплату,

– сообщает ПФУ.

Напомним, в 2026 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. В 63 года достаточно 23 лет стажа. До 2028 года эти требования будут меняться, минимальные показатели будут ежегодно расти.