Где пенсионеры могут ездить бесплатно
Однако в некоторых видах транспорта пожилые люди все же должны приобретать билет, о чем можно узнать из постановления Кабинета Министров Украины"О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".
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Например, лица пенсионного возраста могут бесплатно пользоваться следующими видами транспорта:
- трамваи;
- автобусы;
- троллейбусы;
- пригородные электрички.
Однако в междугородних автобусах и поездах необходимо оплачивать место. На этот вид транспорта льгота не распространяется.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Также жители и гости столицы должны оплачивать проезд в метрополитене. Однако киевляне могут оформить себе "Карту киевлянина". Такая платежная карта доступна льготникам, в том числе людям пенсионного возраста.
Еще один вид транспорта — такси — также является платным для пенсионеров в Украине.
Таким образом, бесплатный проезд доступен украинским пенсионерам на том транспорте, который курсирует по городу. А за пересечение областей и других населенных пунктов уже придется платить. Но важным вопросом остаются и маршрутки. В каждом регионе правила могут быть свои, поэтому где-то проезд будет бесплатным для льготников, а где-то — нет.
Что еще стоит знать о проезде
Для получения права на бесплатный проезд человек должен предъявить пенсионное удостоверение. Именно этот документ и дает право на льготу.
Также в Украине хотят изменить правила льготного проезда. В частности, отменить проезд по удостоверениям.