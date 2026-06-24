Де пенсіонери можуть їздити безкоштовно

Однак, у деяких видах транспорту літні люди таки мають придбати собі квиток, про що можна дізнатися з постанови Кабінету Міністрів України "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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Наприклад, безоплатно користуватися особи пенсійного віку можуть таким транспортом:

трамваї;

автобуси;

тролейбуси;

приміські електрички.

Проте слід оплатити місце у міжміських автобусах та потягах. На цей вид транспорту пільга не розповсюджується.

Також мешканці та гости столиці повинні оплатити проїзд у метрополітені. Однак кияни можуть оформити собі "Картку киянина". Така платіжна картка доступна пільговикам, зокрема й людям пенсійного віку.

Ще один тип пересування – таксі – також є платним для пенсіонерів в Україні.

Таким чином, безкоштовний проїзд доступний українським пенсіонерам тим транспортом, що курсує містом. А за перетин областей та інших населених пунктів вже доведеться сплачувати. Але також важливим питанням залишаються маршрутки. У кожному регіоні правила можуть бути свої, тому десь проїзд буде безоплатним для пільговиків, а десь – ні.

Що ще варто знати про проїзд

Для права на безоплатний проїзд людина повинна продемонструвати пенсійне посвідчення. Це документ, який і дає право на пільгу.

Також в Україні хочуть змінити правила пільгового проїзду. Зокрема, скасувати проїзд за посвідченнями.