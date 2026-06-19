Про це повідомив Віцепрем'єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та Укрзалізниця.

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Що відомо про нові вагони?

Нові вагони курсуватимуть у складі поїздів №29/30 Київ – Ужгород та №3/4 Запоріжжя – Ужгород через Дніпро. До їхнього виготовлення залучили понад 150 українських виробників.

Олексій Кулеба зазначив, що нові вагони відповідають сучасним вимогам комфорту, а з початку року Укрзалізниця отримала вже 15 таких.

Нові вагони обладнані:

системами кондиціонування, що працюють навіть під час тривалих зупинок завдяки посиленим акумуляторам,

вбиральнями зі сповивальними столиками,

багаторівневим освітленням,

комфортнішими верхніми полицями зі столиками та індивідуальними розетками і USB-портами.

Зазначається, що у вагонах також можуть надати дитячі манежі чи шахові набори.

Нові вагони Укрзалізниці зсередини / Фото з телеграму Олексія Кулеби

А загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року,

– додав міністр.

У компанії наголосили, що поповнення парку є особливо важливим влітку, коли зростає попит на подорожі.

Нові вагони дадуть змогу збільшити кількість місць на одних із найпопулярніших маршрутів країни та забезпечити пасажирам комфортніші умови подорожі,

– пояснили в Укрзалізниці.

Раніше повідомляли, що незабаром потяг Київ – Кишинів курсуватиме щоденно. Новий графік рейсу "Бессарабія" запровадять із 28 червня. Зазначалось, що зміна розширить можливості для пересадок на інші маршрути.