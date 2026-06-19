Потяг "Бессарабія" курсує з Києва до Кишинева, і вже з кінця червня він робитиме це щоденно. Цього вдалося досягнути завдяки спільній роботі Мінрозвитку, Укрзалізниці та молдовської залізниці CFM, розповів Олексій Кулеба.

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Як курсуватиме потяг Київ – Кишинів?

Час відправлення після оновлення частоти курсування потяга змінено: він виїжджатиме з Кишинева о 19:52 замість 17:42 вже з 29 червня. Така зміна покращить можливості для пересадок на інші маршрути.

В потязі є не лише купейні, але й плацкартні вагони, а у перший рейс незабаром вирушить і перший дитячий вагон, що облаштований для максимально комфортних подорожей родин з малюками.

Маршрут до Кишинева для українців зараз неймовірно важливий, зокрема через доступ до міжнародного аеропорту Кишинева, звідки можна вилетіти до багатьох країн Європи.

Квитки вже доступні у застосунку Укрзалізниці, на сайті та в залізничних касах,

– заявив Олексій Кулеба.

До яких країн можна дістатися потягом з України?

Укрзалізниця вже запустила чимало міжнародних рейсів, і вже зараз можна дістатися до:

Польщі;

Чехії;

Угорщини;

Австрії;

Словаччини;

Молдови;

Румунії;

Німеччини.

Також Україна вже зараз працює над запуском маршруту до Болгарії – перший тестовий потяг має поїхати до Варни вже цього літа.