Почему обычное удостоверение больше не гарантирует бесплатный проезд?

Согласно постановлению Кабмина № 354, украинские пенсионеры по возрасту имеют законное право не платить за проезд в трамваях, троллейбусах и городских автобусах. Однако в сентябре этого года наличие только бумажного пенсионного удостоверения во многих городах уже не спасает от контролеров.

Местные власти массово переходят на автоматизированные системы учета, поэтому для подтверждения льготы теперь требуют специальные электронные проездные.

Где именно придется доставать кошелек?

Стоит помнить, что транспортная льгота не является безлимитной и распространяется далеко не на все маршруты. Если вы планируете поездку на междугороднем автобусе, в метро, в поезде дальнего следования или вызываете такси – за билет придется заплатить полную стоимость на общих условиях.

Больше всего путаницы остается с маршрутками, ведь этот вид транспорта часто обслуживают частные перевозчики. Решение о предоставлении льготных мест в них принимает исключительно местная власть каждой отдельной общины, поэтому правила могут кардинально отличаться даже в соседних городах.

Как избежать штрафов в больших городах?

Чтобы не получить квитанцию за безбилетный проезд, пассажирам почтенного возраста необходимо оформить местный электронный билет. Например, в столице для этого используется "Карточка киевлянина", а во Львове – "ЛеоКарт".

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Главное правило: просто иметь такую карту в кармане недостаточно. Заходя в салон общественного транспорта, ее обязательно нужно валидировать, то есть приложить к электронному терминалу. Если пенсионер не зарегистрировал свою поездку или сел в маршрутку частного перевозчика, не имеющего соответствующих соглашений с городом, поездка будет считаться неоплаченной, что грозит штрафом.

Что еще предусмотрено для пенсионеров в плане льгот и изменений?

Помимо транспортных вопросов, государство гарантирует пожилым людям ряд других финансовых льгот, которые помогают экономить семейный бюджет. В частности, пенсионеры по возрасту полностью освобождаются от уплаты земельного налога, если размер их участка укладывается в установленные законодательством нормы.

Также напомним, что правительство регулярно пересматривает социальные гарантии для тех, кто не уволился с работы. Для граждан, продолжающих работать после выхода на заслуженный отдых, действуют отдельные процедуры начисления страхового стажа и регулярный перерасчет выплат, что позволяет постепенно увеличивать размер ежемесячной пенсии.