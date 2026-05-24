Для чего пенсионерам пенсионные удостоверения?
Пенсионное удостоверение в Украине дает доступ не только к получению ежемесячных выплат. Для многих пенсионеров этот документ фактически открывает возможность пользоваться транспортными льготами, субсидиями, скидками на коммунальные услуги и другими государственными гарантиями, рассказывает 24 Канал.
В 2026 году пенсионное удостоверение остается одним из ключевых документов для подтверждения права на социальные льготы. Чаще всего его используют для бесплатного проезда в общественном и пригородном транспорте.
Важно! Маршрутные такси и отдельные коммерческие перевозчики могут работать по другим правилам.
Какие льготы дает пенсионное удостоверение?
Кроме транспортных привилегий, документ позволяет воспользоваться рядом других социальных преимуществ.
- Освобождение от земельного налога
Согласно Налоговому кодексу, пенсионеры могут не платить земельный налог в пределах определенных норм. Наиболее актуальной эта льгота остается для владельцев земельных участков в селах и небольших общинах.
- Скидка на автострахование
Украинские пенсионеры имеют право на 50% скидки при оформлении автогражданки, если автомобиль соответствует установленным требованиям по объему двигателя или мощности электромотора.
- Льготы на оплату коммунальных услуг
Для части пенсионеров предусмотрены скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. В некоторых случаях компенсация может покрывать значительную часть расходов на коммуналку.
На фоне роста тарифов именно коммунальные льготы остаются одной из важнейших форм поддержки пожилых людей.
- Оформление субсидии
Пенсионное удостоверение также необходимо для оформления жилищной субсидии. Размер помощи зависит от доходов семьи и суммы коммунальных расходов.
Обратите внимание! В 2026 году значительную часть субсидий Пенсионный фонд продолжает назначать автоматически, однако в некоторых случаях украинцам нужно дополнительно подтверждать право на помощь.
- Бесплатная юридическая помощь
Пенсионеры могут получить бесплатные юридические консультации. Кроме того, граждане с небольшими доходами имеют право и на вторичную правовую помощь, как вот представительство в суде и подготовку документов.
- Бесплатная парковка
В ряде городов пенсионеры могут бесплатно пользоваться отдельными коммунальными парковочными площадками. Конкретные правила зависят от местных программ и решений органов власти.
Что еще стоит знать о пенсионном удостоверении?
Пенсионное удостоверение подтверждает факт назначения пенсии и выдается Пенсионным фондом Украины после подачи заявления.
Оформить документ можно как в сервисном центре ПФУ, так и онлайн через электронный кабинет или мобильные сервисы. После цифровизации государственных услуг все больше украинцев пользуются электронным пенсионным удостоверением в смартфоне наравне с бумажным вариантом.