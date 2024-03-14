Безмитна торгівля з Україною: ЄС закликав ввести жорсткіші обмеження на українські товари

Європарламент не підтримав пропозицію Єврокомісії щодо продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року в такому варіанті, який представила ЄК.

Євродепутати закликають розширити список "чутливих товарів" та розраховувати рівень обсягів за середніми даними з 2021 по 2023 рік. Деталі передає кореспондентка 24 Каналу з пленарної сесії в Страсбурзі.

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Що пропонувала Єврокомісія

Після початку повномасштабного вторгнення Євросоюз скасував тарифні квоти та мита на український експорт. Тоді Україна почала постачати свої продукти на внутрішній ринок ЄС без обмежень. Наразі безмитна торгівля України з ЄС передбачена до 6 червня 2024 року.

Єврокомісія запропонувала продовжити лібералізацію, однак передбачила й нові обмеження – там створили список "чутливих продуктів", експорт яких не має перевищувати середній рівень 2022 – 2023 років. До цього переліку увійшли цукор, м’ясо птиці та яйця.

Згідно з пропозицією ЄК, Україна може продавати ці товари без сплати мита на середньому рівні 2022 – 2023 років. Після перетину цього порогу – автоматично активізуються квоти, які діяли до 2022 року, і в цьому випадку мито сплачувати обов’язково.

Експертка з торговельних питань Світлана Таран каже, що до повномасштабного вторгнення діяли 36 тарифних квот, зараз же квот для української продукції немає. На думку експертки, обмеження експорту "чутливих товарів" пов'язані з тиском аграрного лобі з боку Франції та деяких прифронтових країн ЄС. Таким чином, Єврокомісія пішла на поступки.

Світлана Таран Експертка з торговельних питань Я думаю, що Єврокомісія пішла на цей компроміс, щоб принаймні зберегти лібералізацію для інших пропозицій.

За два роки експорт чутливих товарів з боку України до ЄС дійсно збільшився в рази. Наприклад, якщо у 2021 році Україна мала квоту на експорт цукру на рівні 20 тисяч тонн на рік, то у 2023 році вільно продала на ринках Європи 496 тисяч тонн цього продукту.

Така сама ситуація з м’ясом птиці. Раніше квота передбачала 70 тисяч тонн плюс 20 тисяч тонн додатково. Минулого року Україна змогла продати 173 тисячі тонн м’яса птиці на європейських ринках. За квотою експорт яєць був зовсім незначний – 3 тисячі тонн плюс ще 3 тисячі тонн додатково. Для порівняння, у 2023 році Україна продала майже 40 тисяч тонн яєць.

У разі схвалення пропозиції Єврокомісії Україна могла б експортувати понад 300 тисяч тонн цукру, 29 тисяч тонн яєць та 148 тисяч тонн м’яса птиці. У порівняні з квотами, які діяли у 2021 році – це все одно позитивний результат.

Світлана Таран каже, що ця група товарів не є головним експортом, оскільки найбільше Україна продає соняшникову олію та зернові. Однак, ця пропозиція має свої мінуси – відсутність можливості проводити розслідування з боку Єврокомісії. Раніше, аби обмежити український експорт, було необхідно з’ясувати, чи дійсно товари шкодять місцевим виробникам. Зараз же пропонують, аби захисний механізм запрацював автоматично.

Згідно з проєктом пропозиції, у 2025 році обмеження стануть ще жорсткішими – і рівень можливого експорту з боку України складатиме 5/12 від середнього рівня за 2022 – 2023 роки. Світлана Таран каже, що у разі схвалення саме цього рівня – для України це все одно зберігало б можливість експортувати значну кількість товарів.

Європарламент закликає до жорсткіших обмежень

Євродепутати не підтримали пропозицію Єврокомісії й внесли до неї правки з подачі польського депутата від ЄНП Анджея Галіцкого та румунського європарламентаря Даніеля Буди від ЄНП. Правки підтримали 347 євродепутатів, 117 виступили проти, ще 99 – утрималися.

Згідно з внесеними правками, Європарламент пропонує розширити перелік "чутливих товарів" і додати туди пшеницю, ячмінь, овес, кукурудзу та мед. Ба більше, євродепутати пропонують запровадити автоматичний захист, якщо експорт цих товарів перевищить середній рівень з 2021 по 2023 рік.

Це знизить обсяги продуктів, які може ввозити Україна без сплати мита. Наприклад, якщо Єврокомісія пропонувала ввести обмеження на ввезення яєць на рівні 29 тисяч тонн, то тепер це може впасти до 21 тисяч тонн. Те ж саме стосується й інших "чутливих товарів".

Після перевищення цього рівня євродепутати пропонують повертати квоти та митні тарифи, які діяли до повномасштабного вторгнення.

Раніше у коментарі 24 Каналу експертка Центру європейської політики Світлана Таран виступала проти повернення квот на рівні 2021 року. За її словами, тоді Україна постачала невелику кількість продукції, а зараз країна отримала статус кандидата й активно інтегрується в ЄС.

Це дуже низький рівень, тому ми не можемо повернутися до цих квот, як країна-кандидат, яка поступово буде інтегруватися в єдиний європейський ринок,

– зазначила вона.

Після голосування документ повернули до Комітету з міжнародної торгівлі ЄП. Тепер розпочнуться перемовини у тристоронньому форматі – з Радою ЄС та Єврокомісії. У Брюсселі мають або погодити запропоновані правки або знайти альтернативне рішення.