Безробіття в Україні зменшується: яка ситуація на ринку праці
Джерело:НБУ
За прогнозом НБУ, рівень безробіття в Україні буде зменшуватись з 2023 року. Спостерігається поступове зростання зайнятості та збільшення попиту на робочу силу.
За прогнозом НБУ, рівень безробіття у 2023 році становитиме 19,1% порівняно із 21,1% у 2022 році. Про це заявила Наталія Колесніченко, начальник відділу аналізу реального та фіскального секторів Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ.
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Безробіття знижується повільно, все ще залишаючись значно вищим, ніж було до повномасштабного вторгнення, набуває ознак структурного та ще довго перебуватиме на високому рівні,
– сказала Колесніченко.
Яка ситуація на ринкові праці
- Зайнятість поступово зростає завдяки відновленню економічної активності та збільшенню попиту на робочу силу.
- Відновлення ринку праці відбувається нерівномірно в розрізі галузей та регіонів, віддзеркалюючи зміни в структурі економіки.
- Диспропорції, що були характерні для ринку праці й раніше, поглиблюються через наслідки війни.
- Посилюються труднощі з пошуком кваліфікованих працівників, адже міграція й мобілізація обмежують пропозицію робочої сили.
Що прогнозує НБУ
За жовтневим прогнозом НБУ, рівень безробіття в Україні у 2023 році становитиме 19,1% (попередній прогноз - 19,0%), у 2024 році - 16,5% (попередній прогноз - 16,9%), у 2025 році - 14,2% (попередній прогноз - 14,4%).
Крім того, залишатимуться значними диспропорції та труднощі з пошуком кваліфікованих працівників, що також тиснутиме на інфляцію з боку витрат підприємств на заробітні плати,
– додала Колесніченко.
Водночас безпекові ризики залишатимуться високими щонайменше до кінця 2024 року і впливатимуть на відновлення пропозиції робочої сили на ринку. А саме – призведе до стримування повернення людей, які були змушені мігрувати.Повернення мігрантів. Згідно з прогнозами Національного банку України, очікується поступове повернення громадян, які виїхали за кордон. Протягом 2024 року очікується повернення близько 100 тисяч мігрантів, а в 2025 році ця цифра може зрости до приблизно 700 тисяч осіб.