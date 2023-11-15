По прогнозу НБУ, уровень безработицы в 2023 году составит 19,1% по сравнению с 21,1% в 2022 году. Об этом заявила Наталья Колесниченко, начальник отдела анализа реального и фискального секторов Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ.

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Безработица снижается медленно, все еще оставаясь значительно выше, чем было до полномасштабного вторжения, приобретает структурные признаки и еще долго будет на высоком уровне,

– сказала Колесниченко.

Какая ситуация на рыночных работах

Занятость постепенно растет благодаря возобновлению экономической активности и увеличению спроса на рабочую силу.

Восстановление рынка труда происходит неравномерно в разрезе отраслей и регионов, отражая изменения в структуре экономики.

Диспропорции, характерные для рынка труда и раньше, углубляются из-за последствий войны.

Усугубляются трудности с поиском квалифицированных работников, ведь миграция и мобилизация ограничивают предложение рабочей силы.

Что прогнозирует НБУ

По октябрьскому прогнозу НБУ, уровень безработицы в Украине 2023 году будет составлять 19,1% (предварительный прогноз – 19,0%), в 2024 году – 16,5% (предварительный прогноз – 16,9%), в 2025 году – 14,2% (предварительный прогноз – 14,4%).

Кроме того, будут оставаться значительными диспропорции и трудности с поиском квалифицированных работников, что также будет оказывать давление на инфляцию со стороны расходов предприятий на заработные платы,

– добавила Колесниченко.

В то же время риски безопасности будут оставаться высокими по меньшей мере до конца 2024 года и влиять на возобновление предложения рабочей силы на рынке. А именно – приведет к сдерживанию возвращения людей, вынужденных мигрировать.

Возвращение мигрантов. Согласно прогнозам Национального банка Украины, ожидается постепенное возвращение граждан, выехавших за границу. В течение 2024 года ожидается возвращение около 100 тысяч мигрантов, а в 2025 году эта цифра может возрасти до примерно 700 тысяч человек.