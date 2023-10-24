Ситуация на рынке труда в сфере ІТ

Среди новичков в индустрии только 2% оптимистично настроены на поиск работы, тогда как среди тех, кто работает в сфере более 5 лет, таких взглядов придерживаются 25%. Также 23% из ІТ-специалистов, выехавших за границу, положительно расценивают свои шансы на успешное трудоустройство.

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Наиболее оптимистичные специалисты DevOps и SRE – 42% из них думают, что им будет легко найти новую работу. Самые мрачные прогнозы дают тестировщики и HR/рекрутеры: более 75% из них считают, что найти новую работу им было бы затруднительно,

– говорится в исследовании.

Главными проблемами в поиске работы назвали:

малое количество вакансий – 45%;

отсутствие ответа или фидбека от компании на отправленное резюме или пройденное интервью – 41%;

длительный процесс прохождения собеседований, многие этапы интервью или большие промежутки между ними – 37%.

Обратите внимание! Около 75% работников в сфере ІТ из Харькова и Ивано-Франковска считают, что найти работу сейчас очень сложно.

Новички в большинстве своем жаловались на отсутствие ответа после собеседования и высокие требования к кандидатам. Специалистам не нравится уровень зарплаты и малый выбор вакансий.

Безработица в Украине упала

В сентябре показатели официальной безработицы в Украине достигли рекордного минимума – 103,3 тысячи человек (74,6 тысячи женщин). Для сравнения в прошлом году количество безработных составило 260,5 тысяч человек.

Нагрузка на одно рабочее место в настоящее время составляет 2 человека. Потребность работодателей в новых работниках уменьшилась на 4,2 тысячи человек – до 53,2 тысячи.

Заметьте! В течение года упало количество безработных, получающих пособие от государства с 213,4 до 41,8 тысячи человек.