Безработица в Украине упала

В сентябре показатель официально зарегистрированных безработных составил 103,3 тысяч человек, среди которых 74,6 тысячи женщин. Год назад этот показатель составил 260,5 тысяч безработных, что в более чем 2 раза больше чем сейчас.

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Также в течение года упало количество безработных, получающих пособие от государства с 213,4 до 41,8 тысячи человек.

Напомним! В течение военного положения безработные получают финансовую помощь от государства не более 90 дней. Она составляет 1500 гривен или 2500 гривен для беженцев.

В настоящее время нагрузка на одно рабочее место составляет около 2 человек, а потребность работодателей в сентябре уменьшилась на 4,2 тысячи человек – до 53,2 тысячи.

Как изменится минимальная зарплата в 2024 году

В следующем году украинцев ждет двойное повышение минимальной зарплаты. Это предусмотрено Бюджетом-2024.

с 1 января – 7 100 гривен;

с 1 апреля – 8000 гривен.

Также прогнозируется, что средняя зарплата будет составлять 21 852 гривны, а уровень безработицы опустится до 13,4%.