Безробіття в Україні впало

У вересні показник офіційно зареєстрованих безробітних становив 103,3 тисячі осіб, серед яких 74,6 тисячі жінки. Натомість рік тому цей показник становив 260,5 тисяч безробітних, що у понад 2 рази більше ніж зараз.

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Також протягом року впала кількість безробітних, які отримують допомогу від держави з 213,4 до 41,8 тисячі осіб.

Нагадаємо! Протягом воєнного стану безробітні отримують фінансову допомогу від держави не більше 90 днів. Вона становить 1 500 гривень або 2 500 гривень для біженців.

Нині навантаження на одне робоче місце становить близько 2 людини, а потреба роботодавців у вересні зменшилася на 4,2 тисячі осіб – до 53,2 тисячі.

Як зміниться мінімальна зарплата у 2024 році

Наступного року на українців чекає подвійне підвищення мінімальної зарплатні. Це передбачено Бюджетом-2024 року.

з 1 січня – 7 100 гривень;

з 1 квітня – 8 000 гривень.

Також прогнозується, що середня зарплата становитиме – 21 852 гривні, а рівень безробіття опуститься до 13,4%.