Ситуація на ринку праці у сфері ІТ

Серед новачків у індустрії, лише 2% оптимістично налаштовані на пошук роботи, тоді як серед тих, хто працює у сфері понад 5 років, таких поглядів дотримуються 25%. Також 23% з ІТ-спеціалістів, які виїхали за кордон, позитивно розцінюють свої шанси на успішне працевлаштування.

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Найбільш оптимістичні фахівці з DevOps та SRE – 42% з них думають, що їм буде легко знайти нову роботу. Найпохмуріші прогнози дають тестувальники та HR / рекрутери: понад 75% з них вважають, що знайти нову роботу їм було б важко,

– йдеться у дослідженні.

Головними проблемами у пошуку роботи назвали:

мала кількість вакансій – 45%;

відсутність відповіді чи фідбеку від компанії на відіслане резюме чи пройдене інтерв’ю – 41%;

тривалий процес проходження співбесід, багато етапів інтерв’ю чи великі проміжки між ними – 37%.

Зверніть увагу! Близько 75% працівників у сфері ІТ з Харкова та Івано-Франківська вважають, що найти роботу зараз дуже важко.

Новачки здебільшого скаржилися на відсутність відповіді після співбесіди та високі вимоги до кандидатів. Натомість фахівцям не подобається рівень зарплати та малий вибір вакансій.

Безробіття в Україні впало

У вересні показники офіційного безробіття в Україні досягли рекордного мінімуму – 103,3 тисячі осіб (74,6 тисячі жінки). Для порівняння минулого року кількість безробітних становила 260,5 тисяч осіб.

Навантаження на одне робоче місце нині становить 2 особи. Потреба роботодавців у нових працівниках зменшилася на 4,2 тисячі осіб – до 53,2 тисячі.

Зауважте! Протягом року впала кількість безробітних, які отримують допомогу від держави з 213,4 до 41,8 тисячі осіб.