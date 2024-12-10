Пенсія за віком чи по інвалідності: яку виплату варто обрати

Деякі українці мають право одночасно на пенсії за віком та по інвалідності. Проте, відповідно до чинного законодавства України, отримувати обидві виплати не можна.

Яка пенсія вигідніша зараз

Пенсії за віком та по інвалідності взаємопов'язані між собою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Зараз співвідношення виплат по інвалідності та за віком таке:

особи, які мають I групу інвалідності можуть розраховувати на виплату, що рівна 100% пенсії за віком;

громадяни з інвалідністю II групи – 90%;

люди з інвалідністю III групи – 50%.

Відповідно, виплати для осіб з I та II групою інвалідності можуть бути вигіднішими за вікові. А от тим, хто має III групу, варто звернути увагу на пенсію за віком.

Чи варто переходити на інший вид пенсії

Переходити з пенсії по інвалідності на виплату за віком варто тим, хто навіть після призначення пенсії продовжував працювати.

Якщо пенсіонер продовжував працювати та набув не менш як 24 місяці страхового стажу і вперше переходить з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, застосовуються правила обчислення розміру пенсії як для нового призначення пенсії,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! При такому обчисленні, до уваги береться середня заробітна плата за три календарні роки, що були перед роком звернення за переходом на пенсію за віком.