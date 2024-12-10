Яка пенсія вигідніша зараз

Пенсії за віком та по інвалідності взаємопов'язані між собою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Зараз співвідношення виплат по інвалідності та за віком таке:

особи, які мають I групу інвалідності можуть розраховувати на виплату, що рівна 100% пенсії за віком;

громадяни з інвалідністю II групи – 90%;

люди з інвалідністю III групи – 50%.

Відповідно, виплати для осіб з I та II групою інвалідності можуть бути вигіднішими за вікові. А от тим, хто має III групу, варто звернути увагу на пенсію за віком.

Чи варто переходити на інший вид пенсії

Переходити з пенсії по інвалідності на виплату за віком варто тим, хто навіть після призначення пенсії продовжував працювати.

Якщо пенсіонер продовжував працювати та набув не менш як 24 місяці страхового стажу і вперше переходить з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, застосовуються правила обчислення розміру пенсії як для нового призначення пенсії,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! При такому обчисленні, до уваги береться середня заробітна плата за три календарні роки, що були перед роком звернення за переходом на пенсію за віком.