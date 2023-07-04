Очікувано стрімкий ріст: біткойн може значно здорожчати у липні

У липні для біткойна може розпочатися нова зростаюча фаза, прогнозують аналітики Matrixport. Ціна може значно рости порівняно з червнем.

Біткойн може зрости в ціні протягом липня

У компанії зазначили, що вже десять років ці койни демонструють зміцнення більш ніж на 11% цього місяця. А протягом останніх трьох років саме у липні показники підіймалися на 27%, 20% і 24%.

Читайте також Понад 1 мільярд доларів у біткойнах: скільки майнери перевели на біржі

За минулі роки у період серпня головна криптовалюта переважно перебувала у стагнації, а у вересні її вартість падала на тлі активізації продавців,

– наголосив Глава дослідницького підрозділу компанії Маркус Тілен.

У Matrixport прогнозують, що наступного місяця біткойн зросте до 35 000 доларів, але потім опуститься до 30 000 доларів. У цих межах ВТС консолідується, а згодом знову зросте до 40 000 доларів. Аналітики вважають, що в кінці 2023 року біткойн має торгуватися на рівні 45 000 доларів.

За даними аналітичного трекера CoinMarketCap, монета нині продається у межах 30 197 доларів при ринковій капіталізації 634,1 мільярда доларів. Учасники торгів провели угоди з біткоїном на суму 13,5 мільярда доларів. Натомість домінування криптовалюти на ринку складає 50,4%.

У світі з'явиться перший Біткойн-ШІ

Компанія The Spirit of Satoshi анонсувала появу такого гібрида криптовалюти, яка має стати великою мовною моделлю, побудованою на базових знаннях і цінностях койна. Її створили, щоб надати альтернативу узагальненим мовним моделям і зберегти знання спільноти.

Ми вважаємо, що необхідно створити альтернативу основним, узагальненим великим мовним моделям, і, зокрема, потрібно місце, де весь колективний глобальний інтелект і знання про Біткоїн зберігаються і стають доступними для всіх,

– пояснив представник компанії.

Які функції виконуватиме Біткойн-ШІ:

навчання моделей, які оптимізують енергоспоживання та підвищують загальну продуктивність;

полегшення майнерам контролю над своїми операціями;

визначати тенденції ринку;

аналіз історичних даних, щоб зробити прогнози поведінки ціни біткойна.

Потягом декількох тижнів модель буде викладена у відкритий доступ, де кожен охочий зможе взяти участь у її адаптації. Розробники також планують запропонувати винагороду за співучасть.