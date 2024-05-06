Біткойн повернувся до тенденції зростання: як змінилась ситуація на ринку крипти за тиждень

Курс біткойна до долара знову складає вище 60 тисяч доларів за монету. Друга найпопулярніша монета, ефір, також демонструє зростання.

Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 6 травня мав такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 61,115 тисячі долара за монету (+2,02% за добу);

(BTC) – 61,115 тисячі долара за монету (+2,02% за добу); Ethereum (ETH) – 3,212 тисячі долара за монету (+3,03% за добу).

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Як змінився курс біткойна за тиждень

Ціна біткойна за минулий тиждень, з 26 квітня по 3 травня, опустилась нижче позначки у 60 тисяч доларів за монету. Однак станом на 6 травня біткойн повернувся до тенденції зростання.

Варто також зауважити, що скоріш за все Федеральна резервна система (ФРС) не підвищуватиме процентну ставку наступного місяця. Тож приплив капіталу на ринок цифрових активів поки що залишатиметься помірним.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.