Чи буде дефіцит продуктів через часткову блокаду польського кордону

Польські перевізники погодилися розблокувати частину пропускних пунктів на кордоні з Україною. Та чи вплине це на імпорт продовольчої продукції, ліків та інших товарів — далі у матеріалі.

Блокада кордону

11 грудня був розблокований пропускний пункт "Ягодин — Дорогуськ". А найближчим часом можуть бути розблоковані й інші пункти пропуску.

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У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів — вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються — прямуватимуть в бік Польщі, — повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков.

Він додав, що робота в цьому напрямі не завершена, і важливо не допустити подальших блокувань. Блокада на пункті пропуску в Дорогуську була припинена за рішенням мера міста.

Втрати через неї стають все вищими й вищими, компанії з різних галузей економіки зазнають величезних збитків. На деяких підприємствах зупиняється виробництво, люди можуть втратити роботу або вже втрачають її. Тому я прийняв таке важке рішення, — заявив посадовець.

Перевізники не стали суперечити рішенню мера й зазначили, що шукатимуть інших способів висловити протест. Навіть якщо протести польських далекобійників припиняться повністю, черга на кордоні не зникне до Нового року.

Через це виникають проблеми критично важливих для України товарів. Зокрема, гуманітарної допомоги.

Збитки для України

Внаслідок блокади кордону Україна зазнає збитків на мільярди гривень. За даними голови комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, митниця не виконала план надходжень до бюджету на 19%, тобто на 9,3 мільярда гривень.

Вже у 2023 році ВВП в Україні може знизитись на 1% внаслідок блокування кордону.

Експорт у жовтні становив 5,2 мільярда гривень, а в листопаді він був 3,8 мільярда гривень. Різниця, можливо, частково викликана сезонними коливаннями. Але є різні оцінки, що цей страйк нам обійдеться в 1% ВВП,

— зазначає народна депутатка Юлія Клименко.

Загалом експорт автомобільним транспортом минулого місяця знизився на чверть. Приблизно так само постраждав й імпорт. Це впливає й на імпорт товарів, необхідних для військової справи, адже не всі товари проходять поза чергою.

Представники продовольчих мереж кажуть, що блокування кордону збільшило терміни доставки продукції європейських виробників і підвищило вартість автомобільного транспорту.

! Ці дії негативно впливають на наявність імпорту в роздрібних мережах. Однак, про повний дефіцит товарів наразі не йдеться. Максимум це може призвести до відсутності деяких брендів.

Немає в Україні й кризи з постачанням медикаментів. За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшко, повний спектр лікарських засобів є в наявності у фармдистриб'юторів.

Протягом грудня авіавантажі їхатимуть в обхід польських аеропортів. Всі фури з Польщі ми вже зараз спрямовуємо на кордони інших країн. З січня взагалі вся морська та авіалогістика буде побудована в обхід Польщі — через Румунію,

— пояснив власник мережі “Медтехніка” Олексій Давиденко.

Єдиний сектор, де можуть продовжитись перебої — це імпорт пального. Нагадаємо, що внаслідок блокади в Україні подорожчав автогаз. Адже саме на польський кордон припадало близько 30% його імпорту.