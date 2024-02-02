Картки пенсіонерів не блокуватимуть: Мінсоцполітики спростувало інформацію

Мінсоцполітики спростувало інформацію щодо можливого блокування банківських карток пенсіонерів нібито через відсутність руху коштів на них. У міністерстві наголосили, що не мають повноважень та технічної можливості впливати на діяльність банків щодо блокування банківських карток.

Картки не блокуватимуть

Новини, які стосувалися блокування банківських карток, стосувалися пенсіонерів з числа внутрішньо переміщених осіб, які стали на облік як ВПО до 24 лютого 2022 року.

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Йдеться про те, що якщо такий пенсіонер не користується своєю банківською карткою понад 6 місяців, і на цій картці немає руху коштів, то пенсія продовжує нараховуватись, але не перераховується на картковий рахунок.

! Це зумовлено тим, що значна частина пенсіонерів з-поміж ВПО проживає на тимчасово окупованих територіях, і держава має забезпечити підтвердження життя та активного використання картки.

В такій ситуації держава не має можливості оперативно зʼясовувати інформацію щодо того, чи власник картки не втратив до неї доступ (і нею згодом можуть скористатися шахраї) і чи є власник живим, адже під час війни ризики смерті чи зникнення людини, на жаль, зростають в рази,

— йдеться в повідомленні.

До того ж уряд розширив способи проходження фізичної ідентифікації для спрощення процедури підтвердження особи пенсіонерів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Таким чином, інформація про можливе блокування картки пенсіонера не відповідає дійсності, і пенсії продовжують нараховуватись пенсіонерам, які підтвердили свою особу.

Як пенсіонерові пройти ідентифікацію

Існують різні способи проходження ідентифікації для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року і мають за мету продовження виплати пенсії.

Ось декілька способів ідентифікації:

Відвідати будь-яке відділення Ощадбанку, якщо пенсіонер перебуває на підконтрольній Україні території. Авторизуватися в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID"). Цей електронний підпис можна створити за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Звернутися до закордонної дипломатичної установи України за отриманням документа, що підтверджує факт життя особи. Отриманий документ, разом із письмовою заявою про продовження виплати пенсії (написаною в довільній формі), треба надіслати поштовим відправленням до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку. Подати заяву через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. В цей випадок, до заяви необхідно додати якісну скановану копію документа, що підтверджує факт життя особи, за допомогою електронного цифрового підпису.

Це дозволяє пенсіонерам вибрати найзручніший спосіб ідентифікації, враховуючи їхню поточну локацію і можливість використання цифрових інструментів для цього процесу.