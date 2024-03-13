Торік з українських боржників стягнули рекордну суму коштів

За минулий рік в Україні судові виконавці стягнули рекордні за останні п'ять років 25 мільярдів гривень боргу. І це лише незначна частка з усієї суми, яку українці заборгували.

Скільки коштів заборгували українці

Ця сума стягнень становить всього 6% від загальної суми боргів, які накопичилися впродовж року. У пропорції це означає, що з кожної гривні боргу вдалося стягнути лише 6 копійок.

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Загальна кількість виконаних державними й приватними виконавцями документів у 2023 році склала майже 2 мільйони. В результаті, було стягнуто 25,21 мільярда гривень, що у 2,5 рази більше, ніж попереднього року. Це найбільша сума за останні п'ять років.

! У 2019 році загальна сума боргів складала 606,3 мільярда гривень, а стягнути з них вдалося лише 20,7 мільярда.

Зараз ефективно здійснюються майже 60% усіх виконавчих проваджень, що є позитивним індикатором роботи виконавчих служб.

Проте, фактичні обсяги відновлення боргів залишаються низькими — стягнуто лише 6% від запланованої суми. Для порівняння, у 2022 році цей показник становив 5 копійок на гривню.

З кого можуть стягнути борги за ЖКП

Мораторій на стягнення боргів за комунальні послуги в Україні було скасовано, але це не означає автоматичне відключення комуналки чи примусове стягнення заборгованості.

! З 5 березня 2022 року, згідно з постановою №206, діє заборона на відключення житлово-комунальних послуг за їх несплату чи часткову сплату. Додаткові правила, введені 27 квітня 2023 року, забороняють стягувати плату за комунальні послуги в регіонах, що зазнали бойових дій або перебували під окупацією.

Однак, 30 грудня 2023 року умови цієї постанови було змінено. Тепер заборона на вимагання оплати за комунальні послуги стосується лише визначеної категорії людей.

! Заборона на відключення послуг уже не діє для всіх без винятку, а застосовується лише до тих, хто проживає в зонах бойових дій або окупації й за умови, що вони фактично не проживають у своєму помешканні.