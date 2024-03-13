В прошлом году с украинских должников взыскали рекордную сумму средств

За прошлый год в Украине судебные исполнители взыскали рекордные за последние пять лет 25 миллиардов гривен долга. И это лишь незначительная доля из всей суммы, которую украинцы задолжали.

Сколько средств задолжали украинцы

Эта сумма взысканий составляет всего 6% от общей суммы долгов, которые накопились в течение года. В пропорции это означает, что с каждой гривны долга удалось взыскать всего 6 копеек.

Читайте также Финпомощь для оплаты коммунальных: кто может получить 6 тысяч гривен

Общее количество выполненных государственными и частными исполнителями документов в 2023 году составило почти 2 миллиона. В результате, было взыскано 25,21 миллиарда гривен, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году. Это самая большая сумма за последние пять лет.

! В 2019 году общая сумма долгов составляла 606,3 миллиарда гривен, а взыскать из них удалось лишь 20,7 миллиарда.

Сейчас эффективно осуществляются почти 60% всех исполнительных производств, что является положительным индикатором работы исполнительных служб.

Однако, фактические объемы восстановления долгов остаются низкими - взыскано лишь 6% от запланированной суммы. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 5 копеек на гривну.

С кого могут взыскать долги за ЖКУ

Мораторий на взыскание долгов за коммунальные услуги в Украине был отменен, но это не означает автоматическое отключение коммуналки или принудительное взыскание задолженности.

! С 5 марта 2022, согласно постановлению №206, действует запрет на отключение жилищно-коммунальных услуг за их неуплату или частичную оплату. Дополнительные правила, введены 27 апреля 2023, запрещают взимать плату за коммунальные услуги в регионах, подвергшихся боевым действиям или находившихся под оккупацией.

Однако, 30 декабря 2023 года условия этого постановления были изменены. Теперь запрет на вымогательство оплаты за коммунальные услуги касается только определенной категории людей.

! Запрет на отключение услуг уже не действует для всех без исключения, а применяется только к тем, кто проживает в зонах боевых действий или оккупации и при условии, что они фактически не проживают в своем доме.