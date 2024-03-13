Скільки коштів заборгували українці
Ця сума стягнень становить всього 6% від загальної суми боргів, які накопичилися впродовж року. У пропорції це означає, що з кожної гривні боргу вдалося стягнути лише 6 копійок.
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Загальна кількість виконаних державними й приватними виконавцями документів у 2023 році склала майже 2 мільйони. В результаті, було стягнуто 25,21 мільярда гривень, що у 2,5 рази більше, ніж попереднього року. Це найбільша сума за останні п'ять років.
Зараз ефективно здійснюються майже 60% усіх виконавчих проваджень, що є позитивним індикатором роботи виконавчих служб.
Проте, фактичні обсяги відновлення боргів залишаються низькими — стягнуто лише 6% від запланованої суми. Для порівняння, у 2022 році цей показник становив 5 копійок на гривню.
З кого можуть стягнути борги за ЖКП
Мораторій на стягнення боргів за комунальні послуги в Україні було скасовано, але це не означає автоматичне відключення комуналки чи примусове стягнення заборгованості.
Однак, 30 грудня 2023 року умови цієї постанови було змінено. Тепер заборона на вимагання оплати за комунальні послуги стосується лише визначеної категорії людей.