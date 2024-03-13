Скільки коштів заборгували українці

Ця сума стягнень становить всього 6% від загальної суми боргів, які накопичилися впродовж року. У пропорції це означає, що з кожної гривні боргу вдалося стягнути лише 6 копійок.

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Загальна кількість виконаних державними й приватними виконавцями документів у 2023 році склала майже 2 мільйони. В результаті, було стягнуто 25,21 мільярда гривень, що у 2,5 рази більше, ніж попереднього року. Це найбільша сума за останні п'ять років.

Довідково! У 2019 році загальна сума боргів складала 606,3 мільярда гривень, а стягнути з них вдалося лише 20,7 мільярда.

Зараз ефективно здійснюються майже 60% усіх виконавчих проваджень, що є позитивним індикатором роботи виконавчих служб.

Проте, фактичні обсяги відновлення боргів залишаються низькими — стягнуто лише 6% від запланованої суми. Для порівняння, у 2022 році цей показник становив 5 копійок на гривню.

З кого можуть стягнути борги за ЖКП

Мораторій на стягнення боргів за комунальні послуги в Україні було скасовано, але це не означає автоматичне відключення комуналки чи примусове стягнення заборгованості.

Цікаво! З 5 березня 2022 року, згідно з постановою №206, діє заборона на відключення житлово-комунальних послуг за їх несплату чи часткову сплату. Додаткові правила, введені 27 квітня 2023 року, забороняють стягувати плату за комунальні послуги в регіонах, що зазнали бойових дій або перебували під окупацією.

Однак, 30 грудня 2023 року умови цієї постанови було змінено. Тепер заборона на вимагання оплати за комунальні послуги стосується лише визначеної категорії людей.

Важливо! Заборона на відключення послуг уже не діє для всіх без винятку, а застосовується лише до тих, хто проживає в зонах бойових дій або окупації й за умови, що вони фактично не проживають у своєму помешканні.