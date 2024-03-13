Сколько средств задолжали украинцы
Эта сумма взысканий составляет всего 6% от общей суммы долгов, которые накопились в течение года. В пропорции это означает, что с каждой гривны долга удалось взыскать всего 6 копеек.
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Общее количество выполненных государственными и частными исполнителями документов в 2023 году составило почти 2 миллиона. В результате, было взыскано 25,21 миллиарда гривен, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году. Это самая большая сумма за последние пять лет.
Сейчас эффективно осуществляются почти 60% всех исполнительных производств, что является положительным индикатором работы исполнительных служб.
Однако, фактические объемы восстановления долгов остаются низкими - взыскано лишь 6% от запланированной суммы. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 5 копеек на гривну.
С кого могут взыскать долги за ЖКУ
Мораторий на взыскание долгов за коммунальные услуги в Украине был отменен, но это не означает автоматическое отключение коммуналки или принудительное взыскание задолженности.
Однако, 30 декабря 2023 года условия этого постановления были изменены. Теперь запрет на вымогательство оплаты за коммунальные услуги касается только определенной категории людей.