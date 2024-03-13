Сколько средств задолжали украинцы

Эта сумма взысканий составляет всего 6% от общей суммы долгов, которые накопились в течение года. В пропорции это означает, что с каждой гривны долга удалось взыскать всего 6 копеек.

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Общее количество выполненных государственными и частными исполнителями документов в 2023 году составило почти 2 миллиона. В результате, было взыскано 25,21 миллиарда гривен, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году. Это самая большая сумма за последние пять лет.

Справочно! В 2019 году общая сумма долгов составляла 606,3 миллиарда гривен, а взыскать из них удалось лишь 20,7 миллиарда.

Сейчас эффективно осуществляются почти 60% всех исполнительных производств, что является положительным индикатором работы исполнительных служб.

Однако, фактические объемы восстановления долгов остаются низкими - взыскано лишь 6% от запланированной суммы. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял 5 копеек на гривну.

С кого могут взыскать долги за ЖКУ

Мораторий на взыскание долгов за коммунальные услуги в Украине был отменен, но это не означает автоматическое отключение коммуналки или принудительное взыскание задолженности.

Интересно! С 5 марта 2022, согласно постановлению №206, действует запрет на отключение жилищно-коммунальных услуг за их неуплату или частичную оплату. Дополнительные правила, введены 27 апреля 2023, запрещают взимать плату за коммунальные услуги в регионах, подвергшихся боевым действиям или находившихся под оккупацией.

Однако, 30 декабря 2023 года условия этого постановления были изменены. Теперь запрет на вымогательство оплаты за коммунальные услуги касается только определенной категории людей.

Важно! Запрет на отключение услуг уже не действует для всех без исключения, а применяется только к тем, кто проживает в зонах боевых действий или оккупации и при условии, что они фактически не проживают в своем доме.