Британія доєдналася до програми підтримки України Євросоюзом на 90 мільярдів євро

Велика Британія домовилася з Європейським Союзом про участь своїх оборонних компаній у контрактах, що фінансуватимуться в межах програми підтримки України. У Лондоні переконані, що угода одночасно посилить обороноздатність України та стимулюватиме економічне зростання Сполученого Королівства.

Британські оборонні компанії зможуть брати участь у контрактах для України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про укладення угоди з Європейським Союзом, яка відкриває британським оборонним компаніям доступ до контрактів, що фінансуються в межах європейської ініціативи із надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро (78 мільярдів фунтів стерлінгів). Про досягнення домовленості повідомили у британському уряді, а також підтвердили у спільній заяві Великої Британії та ЄС.

Угоду Стармер оголосив після прибуття до Парижа на засідання "коаліції рішучих". За словами британського прем'єра, новий механізм дозволить одночасно зміцнити українську оборону та створити додаткові можливості для британської економіки.

"Працюючи разом із нашими європейськими союзниками, ми посилюємо підтримку України та посилюємо тиск на Росію. Разом ми надсилаємо чіткий сигнал: ми виступатимемо єдиним фронтом проти російської агресії та продовжуватимемо захищати безпеку Європи", – заявив Кір Стармер.

Уряд Британії наголосив, що участь у програмі відкриє місцевим виробникам шлях до багатомільярдних інвестицій, допоможе підтримати висококваліфіковані робочі місця та зміцнить національну оборонно-промислову базу.

Що передбачає нова угода між Британією та ЄС

Домовленість стала результатом переговорів між Лондоном і Брюсселем, про початок яких сторони оголосили ще у травні під час саміту Європейської політичної спільноти у Вірменії.

Згідно з угодою, британські оборонні компанії отримають право брати участь у тендерах на закупівлі, що фінансуються за рахунок кредитної програми ЄС для України. Водночас Велика Британія здійснюватиме справедливий та пропорційний внесок у покриття витрат, пов'язаних із залученням цих коштів, залежно від вартості контрактів, які отримають британські підприємства.

У спільній заяві сторони наголосили, що домовленість демонструє спільну підтримку України та підтверджує тісну взаємодію оборонно-промислових комплексів Європейського Союзу і Великої Британії. "Європейський Союз та Велика Британія спільно визнають сьогоднішню угоду як демонстрацію їхньої спільної відданості Україні, а також тісно взаємопов'язаного та взаємозалежного характеру оборонно-промислових баз Союзу та Великої Британії".

Наприкінці травня Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з ЄС на 90 мільярдів євро. Документ визначає норми та межі для залучення коштів з кредиту.