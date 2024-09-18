"Економічне бронювання": чи передбачене воно в бюджеті на 2025 рік

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що у проєкт бюджету на 2025 рік заклали "економічне бронювання". Він пояснив зростання податкових надходжень детінізацією зарплат, яке перевищує очікувані економічні показники.

В бюджеті передбачають високі надходження

Гетманцев повідомив, що зростання планових податкових надходжень у проєкті бюджету на 2025 рік на "амбітні 18,2%" може бути зумовлене детінізацією заробітних плат завдяки впровадженню "економічного бронювання".

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Данило Гетманцев Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Найбільше підвищення заплановане з ПДФО – на 45%, що на тлі практично незмінного безробіття (17,7%) може пояснюватись виключно детінізацією у звʼязку з економічним бронюванням.

Гетманцев зазначив, що уряд пропонує повернути до державного бюджету 4% податку на доходи фізичних осіб, що виглядає обґрунтованим через профіцит місцевих бюджетів.

Нагадаємо! Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що військовий бюджет буде збільшено на 500 мільярдів гривень, що призведе до рекордного зростання цьогорічних видатків.