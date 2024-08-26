Чи призначають пенсію за інвалідністю без стажу

Пенсія за інвалідністю призначається у випадку, якщо інвалідність спричинила повну або часткову втрату працездатності. Вона може бути призначена незалежно від того, коли настала інвалідність — під час роботи, до працевлаштування або після звільнення.

Коли призначається пенсія за інвалідністю

Пенсія охоплює випадки, коли інвалідність виникла через травму, не пов'язану з трудовою діяльністю, або якщо це інвалідність з дитинства.

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Однак для призначення пенсії необхідний страховий стаж, як це передбачено законодавством.

Відповідно до закону, який діє з 1 жовтня 2011 року, обов’язковою умовою для призначення пенсії за інвалідністю є наявність страхового стажу від 1 до 15 років, залежно від віку та групи інвалідності.

Зауважте! Особи, які стали інвалідами після досягнення пенсійного віку (незалежно від групи), мають право на пенсію за інвалідністю за умови наявності 15 років страхового стажу.

Вимоги до стажу для отримання пенсії за інвалідністю

Пенсії за інвалідністю для осіб з інвалідністю І та ІІ групи

З 1 січня 2016 року пенсії за інвалідністю для осіб з інвалідністю І та ІІ групи призначаються за наявності страхового стажу від 1 до 10 років, залежно від віку, коли було встановлено інвалідність.

Пенсії по ІІІ групі інвалідності

Для отримання пенсії по ІІІ групі інвалідності, а також пенсії у зв’язку з втратою годувальника, з 1 січня 2016 року потрібно мати від 1 до 14 років страхового стажу, залежно від віку, коли було встановлено інвалідність або настала смерть годувальника.

Важливо! Якщо інвалідність настала під час проходження строкової військової служби, пенсія за інвалідністю призначається незалежно від наявності страхового стажу.

Мінімальні виплати за інвалідністю

Уряд встановив мінімальні суми виплат за інвалідністю, які не можуть бути нижчими за такі значення:

для I групи інвалідності – 2 760 гривень;

для II та III групи інвалідності, якщо особа не працює – 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю II чи III групи – 2 093 гривень.

Важливо! До пенсії за інвалідністю можуть додаватися різні надбавки, підвищення, додаткові пенсії, а також пенсія за особливі заслуги перед Україною, якщо особа має на це право.