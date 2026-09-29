Економіка Росії тріщить: Кремль вливає рекордні трильйони у війну та залазить у борги

Країна-агресорка продовжує маніакально спалювати власні ресурси заради продовження бойових дій, заганяючи свою фінансову систему у глухий кут. Щоб покрити шалені мілітарні апетити, владі доводиться витягувати останні соки з бізнесу та стрімко нарощувати борги.

Скільки трильйонів агресор спустить на армію

У 2027 році Росія планує витратити на оборону безпрецедентні 17,1 трильйона рублів (понад 202 мільярди доларів), що на 27% перевищує початкові плани. Це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення в Україну, про що свідчать урядові документи, з якими ознайомилося агентство Reuters. Загалом у найближчі три роки мілітарні витрати ворога сягнуть астрономічних 50 трильйонів рублів.

Зверніть увагу! Економіка окупантів не витримує такого навантаження, тому уряд Росії різко погіршив прогноз дефіциту бюджету на 2026 рік – з 1,6% до 3,2% ВВП. Щоб знайти гроші, Москва вже анонсувала нові податки на 2027 рік. Зокрема, металургійні та гірничодобувні компанії обкладуть додатковим збором, який має приносити близько 200 мільярдів рублів щорічно.

Крім того, Росія змушена залазити в борги та розпаковувати свої "заначки". У 2026 році план чистих запозичень зросте на 26% – до 5 трильйонів рублів. Також агресор спалить 459 мільярдів рублів з ліквідної частини Фонду національного добробуту (це близько 11% від усіх доступних там резервів).

Важливо! Санкції та втрата європейського ринку продовжують бити по головній "годівниці" Кремля. Оцінку нафтогазових доходів на 2026 рік вже знизили з 8,9 до 7,6 трильйона рублів. Через це державний борг Росії неминуче зростатиме: очікується, що у 2027 році він підскочить до 21,7% ВВП, пробивши психологічну позначку у 20%, яку самі ж російські чиновники раніше називали "безпечною".

Загальний обсяг запозичень у 2027 році злетить одразу на 43%, що свідчить про стрімке виснаження внутрішніх ресурсів країни-агресорки.

До речі, нещодавно ми писали, що Путін заявив, що Росія нібито не має агресивних намірів щодо Європи. Водночас російський диктатор пригрозив Заходу відповіддю у разі захоплення російських суден.